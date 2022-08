Quando Calenda assicurava: “Con Renzi non mi alleo, l’ho detto 18 milioni di volte” (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno definito l’accordo elettorale tra Italia Viva e Azione, ma non serviva certo attendere la giornata di oggi per conoscere l’esito della trattativa. I due galli nel pollaio centrista non avevano a questo punto alternative, o trovavano l’intesa oppure rischiavano seriamente di restare fuori dal Parlamento. Il leader di Azione avrebbe pure dovuto raccogliere le firme in meno di dieci giorni per presentare il suo partito, impresa senz’altro ardua, se non improba. Adesso, dati nei sondaggi entrambi sotto la fatidica soglia del 3%, per sfondare sono costretti a mettere da parte gli atavici dissapori, almeno da qui al 25 settembre. Ci riusciranno, sapranno indossare la perfetta maschera degli amici ritrovati, proprio per evitare di affondare insieme. Chiamiamolo pure spirito di sopravvivenza, politico più che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago – Matteoe Carlohanno definito l’accordo elettorale tra Italia Viva e Azione, ma non serviva certo attendere la giornata di oggi per conoscere l’esito della trattativa. I due galli nel pollaio centrista non avevano a questo punto alternative, o trovavano l’intesa oppure rischiavano seriamente di restare fuori dal Parlamento. Il leader di Azione avrebbe pure dovuto raccogliere le firme in meno di dieci giorni per presentare il suo partito, impresa senz’altro ardua, se non improba. Adesso, dati nei sondaggi entrambi sotto la fatidica soglia del 3%, per sfondare sono costretti a mettere da parte gli atavici dissapori, almeno da qui al 25 settembre. Ci riusciranno, sapranno indossare la perfetta maschera degli amici ritrovati, proprio per evitare di affondare insieme. Chiamiamolo pure spirito di sopravvivenza, politico più che ...

