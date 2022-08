Nuoto | Europei Roma 2022 | Ceccon e Codia in semifinale nei 50 farfalla | fuori Gargani e Rivolta

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Hanno preso il via glididi, e l’Italia aveva subito le orecchie rizzate per poter controllare la condizione di uno dei suoi uomini di spicco. Thomasscendeva immediatamente in acqua nella prima delle sue quattro gare in questa competizione continentale, i 50, ed ha conquistato senza troppi patemi il pass per la. Il campione mondiale e recordman dei 100 dorso, accreditato del miglior tempo anche in questa disciplina, si è ‘accontentato’ di un tempo di 23.38 nella sesta ed ultima batteria, quinto tempo assoluto; il migliore della mattinata è stato l’olandese Nyls Korstanje in 22.90 nella quarta gara, avanti a un placidoanche il francese Maxime Grousset in 23.20 ed il portoghese Diogo Matos ...