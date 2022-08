Negli scavi di Pompei a bordo di uno scooter | “Non sapevo che era vietato”

(Di giovedì 11 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodidi uno. E’ l’insolita scena a cui hanno assistito i carabinieri quando all’altezza di “Porta Anfiteatro” hanno bloccato un turista australiano di 33 anni che era entrato abusivamente nel Parco archeologico attraverso il varco di Porta Vesuvio, dove alcuni addetti erano impegnati in attività di routine. Quando i militari lo hanno fermato, il turista si è scusato dicendo di non sapere che quei viali fossero vietati ai mezzi non autorizzati. Intanto, adi unoa noleggio, aveva percorso un chilometro e mezzo di “storia” approfittando dell’apertura momentanea di un passaggio di servizio. I Carabinieri del Posto Fissoe la vigilanza del Parco lo hanno immediatamente ...

