Napoli: ciao Petagna, c'è Simeone e Galtier "libera" Navas

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tutto fatto, mancano solo gli annunci ufficiali. Giovanni Simeone è, di fatto, un nuovo calciatore del Napoli. L'attaccante argentino arriva dal Verona in prestito oneroso, con diritto di riscatto in favore del club campano. Definita l'operazione con il club di Setti, De Laurentiis ha contestualmente dato l'ok alla partenza di Andrea Petagna. L'ex Spal diventerà un nuovo calciatore del Monza, mettendo la parola fine a una trattativa imbastita da tempo con l'ambizioso club guidato da Berlusconi e Galliani. Le novità, però, non si fermano qui. Ufficializzato Sirigu e salutato Contini, passato in prestito alla Sampdoria, Giuntoli conta di regalare un altro portiere a Luciano Spalletti. Con Meret ormai ai margini del progetto tecnico, il preferito è diventato Keylor ...

