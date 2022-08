Milan, quanto guadagnerà Tomori con il nuovo stipendio (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Milan è pronto a rinnovare il contratto di Fikayo Tomori fino al 2027. Secondo Tuttosport, il difensore inglese vedrà aumentare... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilè pronto a rinnovare il contratto di Fikayofino al 2027. Secondo Tuttosport, il difensore inglese vedrà aumentare...

Sanfra1407 : @supermariolance No ma qui passa il concetto che siccome il Milan non ha debiti può spendere quanto vuole. Non capi… - Frances32959929 : Quindi se Simakan che voleva tutto il Milan Twitter ora il Psg lo valuta 40 milioni... Quanto vale Tomori ? 400 giu… - GianlucaScarla4 : @antonio12659828 @Napoli_Report @AlfredoPedulla Raspadori con 72 presenze in serie A costa quanto De Katelaere che… - lucabianchin7 : @ACia81 @MarcoGuidi13 @EmanueleBottoni @Totiii_Ali A quanto so, non è tra i giocatori più interessanti per il Milan… - hortominnesota : @TrolleroEr @peppesz @calciomercatoit Quindi secondo il tuo ragionamento dal 2015 al 2019 Milan e Inter potevano v… -