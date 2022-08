Meloni-Letta, il Pd è femminista a donne alterne (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha ragione Giuseppe De Lorenzo ad affermare, su queste colonne, che Giorgia Meloni ha sbagliato nel rispondere all’attacco lanciatogli da Enrico Letta. Ha sbagliato in sé, perché non conviene mai scendere sul terreno scelto dall’accusatore o rispondere a quelle che sono evidenti “provocazioni” e per di più senza senso e ha sbagliato perché, accusando Letta di misoginia e di pensare quindi alle donne come dedite solo a trucchi e borsette, si è appellata ai più biechi strumenti retorici parafemministi di cui gli avversari sono maestri nel fare uso. Anche se probabilmente non era questa l’intenzione della leader di Fratelli d’Italia, non ci stancheremo mai di ripetere che la destra non deve scimmiotare la sinistra per farsi piacere da essa a tutti i costi. Né è di una sinistra col segno cambiato che abbiamo oggi bisogno ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha ragione Giuseppe De Lorenzo ad affermare, su queste colonne, che Giorgiaha sbagliato nel rispondere all’attacco lanciatogli da Enrico. Ha sbagliato in sé, perché non conviene mai scendere sul terreno scelto dall’accusatore o rispondere a quelle che sono evidenti “provocazioni” e per di più senza senso e ha sbagliato perché, accusandodi misoginia e di pensare quindi allecome dedite solo a trucchi e borsette, si è appellata ai più biechi strumenti retorici parafemministi di cui gli avversari sono maestri nel fare uso. Anche se probabilmente non era questa l’intenzione della leader di Fratelli d’Italia, non ci stancheremo mai di ripetere che la destra non deve scimmiotare la sinistra per farsi piacere da essa a tutti i costi. Né è di una sinistra col segno cambiato che abbiamo oggi bisogno ...

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - carlosibilia : .@GiuseppeConteIT è il Presidente del @Mov5Stelle. A chi oggi dice 'mi fido di Conte' chiedo di prendere posizione… - vladiluxuria : Leggo tardi le notizie dal Canada in vacanza: la battuta di #Letta sull’incipriarsi della #Meloni è effettivamente… - carlop1964 : RT @francofontana43: Ditemi se questi sono due leader… Il botta e risposta tra Letta e Meloni, su cui sorvolo per carità di patria, è la di… - f43bb0d6a395428 : RT @ValfredoPorega: Stai sereno Letta, gli italiani hanno voglia di cambiare, il 25 settembre voteranno Giorgia MELONI. Un Governo di Centr… -