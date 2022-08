Meloni, la sfida della credibilità. E sui conti pubblici afferma: «Non si può scherzare col fuoco» (Di giovedì 11 agosto 2022) L’avviso ai suoi: «Non consentirò che si metta a rischio il futuro dei cittadini». FdI vive come una zavorra le proposte economiche di Salvini e della Lega e di Berlusconi e Forza Italia Leggi su corriere (Di giovedì 11 agosto 2022) L’avviso ai suoi: «Non consentirò che si metta a rischio il futuro dei cittadini». FdI vive come una zavorra le proposte economiche di Salvini eLega e di Berlusconi e Forza Italia

CarloCalenda : Il nostro programma per la prossima campagna elettorale, la sfida alla Meloni e le future alleanze. La mia intervi… - MatttBBB : RT @coccione1963: La sfida è tra #Conte o la #Meloni Io voterò convintamente #iovotoConte ???????? - enzinoze : @maxbasello @GuidoCrosetto Vero, concordo con la Meloni, non va bene. Non si può candidare a presidente di regione… - Straccia2 : RT @coccione1963: La sfida è tra #Conte o la #Meloni Io voterò convintamente #iovotoConte ???????? - infoitinterno : Meloni, la sfida della credibilità. E sui conti pubblici afferma: «Non si può scherzare col fuoco» -