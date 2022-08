(Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Quaranta anni fa, nei viali del Policlinico di Palermo -oggi a lui intitolato- veniva assassinato dallailPaolo. La sua fermezza nel respingere pressioni mafiose sulla sua attività di medico legale, in coerenza con lo stile di grande correttezza della sua vita, fa avvertire il dovere di esprimere nei suoi confronti riconoscenza e ammirazione e di rinnovare solidarietà ai suoi familiari". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio. "La sua figura-da indicare come modello ai giovani professionisti - rientra nel novero -il Capo dello Stato- di quanti hanno testimoniato, a costo di qualsiasi rischio, la dignità personale e quella della società di fronte alla protervia della prepotenza mafiosa; e la ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Quaranta anni fa, nei viali del Policlinico di Palermo – oggi a lui intitolato – veniva assassin… - Frances80540381 : @RobertaM_1965 @MBolzoni4 @LanzoMichele Lobbysti #mafia #ElezioniPolitiche2022 #pd #renzistatista #Renzi… - Frances80540381 : Lobbysti #mafia #ElezioniPolitiche2022 #pd #renzistatista #Renzi #italiaviva #mattarella #draghi #Palamara #conte f… - lenzi56 : @GiuseppeConteIT Ah ma lo sai che un congiunto di Mattarella è stato ucciso dalla mafia? - claudia_bilotti : RT @stefycrea: Una campagna elettorale che prescinde dal prendere posizione sulla #trattativa Stato-mafia, porterà al governo chi questa po… -

Il Sannio Quotidiano

... un incarico che gli garantirebbe anche lo status di supplente di Sergio. Una doppia ...ricevuto rassicurazioni da Dell'Utri sul lavoro in corso per far approvare norme favorevoli allaEd è anche così che lo Stato -si rafforza. In lei, Presidente, ed in pochissimi altri uomini di Stato (tra questi quei magistrati che sono in prima linea e rischiano la vita, quei ... Mafia: Mattarella ricorda professor Giaccone, ‘testimone esemplare contro criminalità’ ROMA (ITALPRESS) - Quaranta anni fa, nei viali del Policlinico di Palermo - oggi a lui intitolato - veniva assassinato dalla mafia il Professor ...Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Quaranta anni fa, nei viali del Policlinico di Palermo -oggi a lui intitolato- veniva assassinato dalla mafia il professor Paolo Giaccone. La sua fermezza nel respingere p ...