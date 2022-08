M5S, Conte si mette sotto la protezione di Beppe Grillo: «Faremo qualcosa insieme» (Di giovedì 11 agosto 2022) Non è un «padre padrone» come dice Alessandro Di Battista, ma è una «figura fondamentale» con la quale si «sente spesso» anche in nell’ottica di fare campagna elettorale insieme. Giuseppe Conte si piazza sotto l’ombrello protettivo di Beppe Grillo, cercando di puntellare il proprio ruolo di leader politico del M5S, rivendicando una propria autonomia decisionale. «La figura del garante rimane fondamentale, ma poi c’è una filiera ben precisa che determina la linea politica», ha detto Conte, facendo capire che a monte di quella filiera c’è lui, che ha un potere decisionale autonomo. La rivendicazione: «Sui capilista decido io» Così, intervistato da La7, l’ex premier ha sostenuto che sul mantenimento della regola dei due mandati, la voce di Grillo è stata «importante», ma ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Non è un «padre padrone» come dice Alessandro Di Battista, ma è una «figura fondamentale» con la quale si «sente spesso» anche in nell’ottica di fare campagna elettorale. Giuseppesi piazzal’ombrello protettivo di, cercando di puntellare il proprio ruolo di leader politico del M5S, rivendicando una propria autonomia decisionale. «La figura del garante rimane fondamentale, ma poi c’è una filiera ben precisa che determina la linea politica», ha detto, facendo capire che a monte di quella filiera c’è lui, che ha un potere decisionale autonomo. La rivendicazione: «Sui capilista decido io» Così, intervistato da La7, l’ex premier ha sostenuto che sul mantenimento della regola dei due mandati, la voce diè stata «importante», ma ...

