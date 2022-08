LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di gloria in qualifica, Fate per il podio all-around (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18 Bui e Schaefer sono ottime atlete alla trave, potrebbero dire la loro per la gioia dei padroni di casa. 10.16 Vera van Poel chiude la rotazione dell’Olanda agli staggi con un 12.800 che verrà scartato (ma entra comunque il 12.800 di Veerman). La Turchia termina al volteggio con il 12.866 di Tarhan. Tra poco la Germania alla trave. 10.14 Naomi Visser alza sensibilmente l’asticella: 14.266 per l’olandese alle parallele, è un punteggio da finale. 10.09 Le lettoni restano sotto il muro dei 10.0 punti, Yildiz la migliore turca al volteggio con 12.516. 10.07 Sanna Veerman si ferma a 12.800. Gli staggi non sono il punto forte dell’Olanda. 10.03 Si parte con il 13.200 di Volleman sugli staggi. 10.00 Le ragazze sono entrate nel palazzetto, la gara sta per iniziare. Si partirà con Turchia e Austria al volteggio, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.18 Bui e Schaefer sono ottime atlete alla trave, potrebbero dire la loro per la gioia dei padroni di casa. 10.16 Vera van Poel chiude la rotazione dell’Olanda agli staggi con un 12.800 che verrà scartato (ma entra comunque il 12.800 di Veerman). La Turchia termina al volteggio con il 12.866 di Tarhan. Tra poco la Germania alla trave. 10.14 Naomi Visser alza sensibilmente l’asticella: 14.266 per l’olandese alle parallele, è un punteggio da finale. 10.09 Le lettoni restano sotto il muro dei 10.0 punti, Yildiz la migliore turca al volteggio con 12.516. 10.07 Sanna Veerman si ferma a 12.800. Gli staggi non sono il punto forte dell’Olanda. 10.03 Si parte con il 13.200 di Volleman sugli staggi. 10.00 Le ragazze sono entrate nel palazzetto, la gara sta per iniziare. Si partirà con Turchia e Austria al volteggio, ...

