Lettonia, “Mosca, sponsor del terrorismo”. E chiede ai Paesi Ue di interrompere il rilascio dei visti ai cittadini russi (Di giovedì 11 agosto 2022) Il parlamento della Lettonia ha adottato una risoluzione con cui dichiara la russia “Stato sponsor del terrorismo” e secondo la quale le sue azioni in Ucraina costituiscono “un genocidio mirato contro il popolo ucraino”. Nel testo i parlamentari invitano altri Paesi a esprimere la stessa posizione oltre a “interrompere il rilascio dei visti ai cittadini della Federazione Russa e della Bielorussia. A fare eco alle richieste della Lettonia arriva l’Estonia che per bocca del ministro degli Esteri estone, Urmas Reinsalu, ha dichiarato che presenterà questo mese all’Unione Europea una proposta ufficiale per la sospensione dei visti Schengen a tutti i cittadini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Il parlamento dellaha adottato una risoluzione con cui dichiara laa “Statodel” e secondo la quale le sue azioni in Ucraina costituiscono “un genocidio mirato contro il popolo ucraino”. Nel testo i parlamentari invitano altria esprimere la stessa posizione oltre a “ildeiaidella Federazione Russa e della Bieloa. A fare eco alle richieste dellaarriva l’Estonia che per bocca del ministro degli Esteri estone, Urmas Reinsalu, ha dichiarato che presenterà questo mese all’Unione Europea una proposta ufficiale per la sospensione deiSchengen a tutti i...

BarraFed : @lettera_mosca La Lettonia deve uscire dell'UE insieme a Polonia e gli altri Paesi Baltici. - lettera_mosca : LETTONIA - Il Parlamento della Lettonia ha dichiarato la Russia 'Stato sponsor del terrorismo' e ha invitato i Paes… - daniele_bungaro : RT @TV2000it: Riprende flusso #gas dalla #Russia alla #Lettonia dopo interruzioni #Gazprom ??Difficoltà per #Germania che importa da #Mosca… - tg2000it : RT @TV2000it: Riprende flusso #gas dalla #Russia alla #Lettonia dopo interruzioni #Gazprom ??Difficoltà per #Germania che importa da #Mosca… - vinmorgante : RT @TV2000it: Riprende flusso #gas dalla #Russia alla #Lettonia dopo interruzioni #Gazprom ??Difficoltà per #Germania che importa da #Mosca… -