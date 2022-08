Juventus, non tramonta l’idea Frattesi: il calciatore vuole una big (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non avrebbero mollato l’obiettivo Frattesi, che sogna di giocare in una big La Juventus, oltre a Leandro Paredes del PSG, continua a seguire con grande interesse anche Davide Frattesi come possibile rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il centrocampista sogna l’approdo in una big già in questa sessione di calciomercato. Milan e Juventus sono le squadre maggiormente interessate al cartellino del mediano in forza al Sassuolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato: i bianconeri non avrebbero mollato l’obiettivo, che sogna di giocare in una big La, oltre a Leandro Paredes del PSG, continua a seguire con grande interesse anche Davidecome possibile rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il centrocampista sogna l’approdo in una big già in questa sessione di calciomercato. Milan esono le squadre maggiormente interessate al cartellino del mediano in forza al Sassuolo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

