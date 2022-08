Juve, Kostic è arrivato a Torino: ora le visite mediche e poi la firma LIVE VIDEO (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è fatto attendere un giorno in più del previsto a causa di qualche problema burocratico, ma il Filip Kostic-day è finalmente... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Si è fatto attendere un giorno in più del previsto a causa di qualche problema burocratico, ma il Filip-day è finalmente...

romeoagresti : È fatta: accordo totale tra #Juve ed #Eintracht per #Kostic // Done deal: full agreement between Juve and Eintracht… - MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - AlfredoPedulla : #Kostic alla #Juve: accordo totale - RadioRadioWeb : Mercato #Juve tra #Kostic e #Depay: il punto in diretta di Tony Damascelli ????? - Mr__juve : RT @juventusfc: Filip Kostic è atterrato a Torino ?? -