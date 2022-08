Iva Zanicchi sostiene Giorgia Meloni e scoppia la polemica (Di giovedì 11 agosto 2022) La Leader di Fratelli d’Italia l’ha ringraziata sui social Tanto artisti e cantanti si stanno schierando in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Iva Zanicchi si è espressa a favore della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. All’Adnkronos la cantante ha detto che voterà il centrodestra. Non ha dato ulteriori indiscrezioni su chi precisamente voterà ma si è espressa positivamente sulla politica. “La Meloni a Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio”. Leggi anche: Iva Zanicchi commenta i neo opinionisti dell’Isola dei Famosi Un sincero ringraziamento a Iva Zanicchi per le parole di stima e di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022) La Leader di Fratelli d’Italia l’ha ringraziata sui social Tanto artisti e cantanti si stanno schierando in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Ivasi è espressa a favore della leader di Fratelli d’Italia. All’Adnkronos la cantante ha detto che voterà il centrodestra. Non ha dato ulteriori indiscrezioni su chi precisamente voterà ma si è espressa positivamente sulla politica. “Laa Palazzo Chigi? Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio”. Leggi anche: Ivacommenta i neo opinionisti dell’Isola dei Famosi Un sincero ringraziamento a Ivaper le parole di stima e di ...

