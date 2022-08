Italia d'argento nella staffetta 4×200 agli Europei di nuoto (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Italia conquista la medaglia d'argento nella finale della 4×200 uomini agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola chiudono in 7'06?25 e rimontano nelle ultime due frazioni sino al secondo posto, assestandosi alle spalle dell'Ungheria (oro in 7'05?38) e davanti alla Francia (bronzo).“Una bella staffetta, ci siamo divertiti. Con un Milak così credo si potesse fare poco, Stefano (Di Cola) ha fatto una grande cosa nell'ultima, Marco (De Tullio) ha aperto bene, e Galossi ha coperto”, ha dichiarato Detti. “L'ultima gara della stagione si fa sentire ma ho iniziato bene e siamo contenti”, ha aggiunto De Tullio ai microfoni della Rai. “Sono molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'conquista la meda d'finale dellauominidiin corso a Roma, al Foro Italico. Marco De Tullio, Lorenzo Galossi, Gabriele Detti e Stefano Di Cola chiudono in 7'06?25 e rimontano nelle ultime due frazioni sino al secondo posto, assestandosi alle spalle dell'Ungheria (oro in 7'05?38) e davanti alla Francia (bronzo).“Una bella, ci siamo divertiti. Con un Milak così credo si potesse fare poco, Stefano (Di Cola) ha fatto una grande cosa nell'ultima, Marco (De Tullio) ha aperto bene, e Galossi ha coperto”, ha dichiarato Detti. “L'ultima gara della stagione si fa sentire ma ho iniziato bene e siamo contenti”, ha aggiunto De Tullio ai microfoni della Rai. “Sono molto ...

