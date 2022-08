Inter | ieri niente test per D’Ambrosio e De Vrij | il punto in vista del Lecce

(Di giovedì 11 agosto 2022)e Dea riposo nelamichevole dell’diSi è concluso con un perentorio 11 a 0 il-amichevole tra l’e il Sant’Angelo, formazione di Serie D. A tenere in ansia Simome Inzaghi indella trasferta di, sono le condizioni di Daniloe Stefan Dechenon sono scesi in campo a causa di problemi fisici. “Nell’amichevole vintapomeriggio, il tecnico di Piacenza ha dovuto tenere a riposo siasia De, acciaccati da marted. Il primo è alle prese con un affaticamento muscolare, il secondo con un pestone e dei due è quello che preoccupa di meno. A ...

... dove l'arrivo di Gleison Bremer, soffiato in extremis all', è stato finanziato dalla cessione ... I due club ne hanno parlato proprio nell'ambito dell'affare Kostic, e poi di nuovocon Rafaela ...MILANO - Skriniar e Dumfrieshanno giocato l'ultimo test alla Pinetina propedeutico all'esordio dell'a Lecce , dove entrambi saranno titolari. Inzaghi non vuole per nessuna ragione perderli e aspetta un rinforzo, con ... GdS - Oggi il lancio della seconda maglia. Grana Digitalbits: si lavora per una soluzione Il croato recupera dal problema al polpaccio e va verso la maglia da titolare. Asllani comunque pronto. Anche de Vrij col gruppo ...