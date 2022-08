Il video del calcetto e la "generosità": il passo indietro di Renzi per il terzo polo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il leader di Italia Viva annuncia la nascita del terzo polo con Azione di Carlo Calenda: "Sarà lui a guidare la campagna elettorale, faccio il primo passo con il sorriso" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 agosto 2022) Il leader di Italia Viva annuncia la nascita delcon Azione di Carlo Calenda: "Sarà lui a guidare la campagna elettorale, faccio il primocon il sorriso"

MarcoBovicelli : #Monza, ecco #Marì: il difensore in arrivo dall’#Arsenal è atterrato ora a Milano, next stop visite mediche e poi f… - Mov5Stelle : Dei tre milioni di percettori del reddito di cittadinanza, due milioni non sono in condizione di lavorare: parliamo… - marcodimaio : Dopo aver perso 2 anni e non aver combinato nulla oggi - all'ultima seduta utile - il presidente della Camera, Fico… - ohmyminnesota : Tra l’altro è la canzona che canta il Sandrone sul video del sosia ?? - paoloigna1 : RT @agorarai: 'Un terzo dei fondi del PNRR è dedicato alla riconversione ecologica, che tocca moltissimi temi. Il tema della sostenibilità… -