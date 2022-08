Fisco: non va in vacanza, gli adempimenti di agosto sono ben 205 (Di giovedì 11 agosto 2022) la giornata clou sarà il 22 agosto quando si concentreranno la maggior parte delle scadenze. Tra queste quelle che riguardano gli adempimenti periodici per i titolari di partita Iva sostituti d'imposta, alle prese con il termine ultimo per versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 agosto 2022) la giornata clou sarà il 22quando si concentreranno la maggior parte delle scadenze. Tra queste quelle che riguardano gliperiodici per i titolari di partita Iva sostituti d'imposta, alle prese con il termine ultimo per versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps L'articolo proviene da Firenze Post.

PagellaPolitica : Per @Antonio_Tajani la pace fiscale non è un condono, perché con la prima il contribuente che ha un debito con il f… - LaVeritaWeb : I centrini post Dc si accapigliano per raccogliere l’eredità del governo di Mr Bce: debiti, promesse mancate e manc… - CarloCalenda : Questo non è un paese normale perché non si riescono a fare cose normali su infrastrutture, istruzione, sanità, fis… - giPriolo : @MT_Meli_ Mahhhh.. Facciamo a chi la spara più grossa? - DottJacopo : @GuidoCrosetto Ma nella vita te e la Meloni che cosa avete fatto oltre far i politici? Parlate di fisco che non con… -