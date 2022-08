Europei multisport, Villa e Balsamo guidano la spedizione bergamasca (Di giovedì 11 agosto 2022) Si prospetta un’edizione dei Campionati Europei multisport piena di emozioni per lo sport bergamasco. La manifestazione, che riunirà quattordici diverse discipline fra Monaco di Baviera e Roma, vedrà al via ventidue rappresentanti del movimento orobico che dall’11 al 21 agosto cercheranno di salire sul gradino più alto del podio continentale. A guidare ancora una volta gli atleti di casa nostra saranno Giorgia Villa (GS Fiamme Oro) ed Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) che proveranno ad aggiudicarsi il titolo rispettivamente nella ginnastica artistica e nel ciclismo su strada. Nonostante la giovane età, Villa sarà chiamata nuovamente a guidare le Fate che, dopo aver sfiorato il podio alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020, cercheranno di centrare il successo nella prova a squadre che manca dal lontano 2006 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 agosto 2022) Si prospetta un’edizione dei Campionatipiena di emozioni per lo sport bergamasco. La manifestazione, che riunirà quattordici diverse discipline fra Monaco di Baviera e Roma, vedrà al via ventidue rappresentanti del movimento orobico che dall’11 al 21 agosto cercheranno di salire sul gradino più alto del podio continentale. A guidare ancora una volta gli atleti di casa nostra saranno Giorgia(GS Fiamme Oro) ed Elisa(Trek-Segafredo) che proveranno ad aggiudicarsi il titolo rispettivamente nella ginnastica artistica e nel ciclismo su strada. Nonostante la giovane età,sarà chiamata nuovamente a guidare le Fate che, dopo aver sfiorato il podio alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020, cercheranno di centrare il successo nella prova a squadre che manca dal lontano 2006 ...

