Cremonese | Giacchetta | 'La Serie A ci ha imposto un mercato corposo | ma non è finita qui'

sportli26181512 : Calciomercato Cremonese, c'è il sì di Escalante della Lazio: L’attaccante Dessers resta molto vicino: il ds Giacche… -

Commenta per primo Quest'oggi il direttore sportivo dellaSimone, a 3 giorni dalla prima di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano , è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto della situazione in casa grigionera ...Il fischietto della sezione di Macerata dirigerà la partita del Franchi tra Fiorentina e, ... Nel corso dell'ultima stagione l'arbitro di Appignano, unicanera marchigiana della ...Simone Giacchetta, Ds della Cremonese, sarebbe alla ricerca di rinforzi dal calciomercato: in tal senso, interesserebbe un colpo dal Perugia ...Mattinata di allenamento al Centro Giovanni Arvedi, per gli uomini di mister Alvini vicini all'esordio in Serie A al Franchi di Firenze. I grigiorossi hanno svolto una prima fase di attivazione in pal ...