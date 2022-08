Cosa c’è dentro i 15 punti del programma di governo del Centrodestra (Di giovedì 11 agosto 2022) La bozza del programma di Centrodestra per la prossima legislatura, sottoscritta dai leader di FdI Giorgia Meloni, Lega Matteo Salvini e FI Silvio Berlusconi, è pronta. Si tratta di un manifesto in 15 punti (che potrebbe comunque subire modifiche e integrazioni da qui al 25 settembre) dal titolo “Per l’Italia. Accordo quadro di programma per un governo di Centrodestra”. Il programma è lungo e molto dettagliato nei 15 titoli presentati, ma sono ancora da approfondire le misure specifiche, per le quali ogni partito della coalizione presenterà un proprio programma. L’accordo è arrivato martedì sera durante l’ultima riunione dei rappresentanti di tutti i partiti del Centrodestra (FdI, Lega, FI, NcI-Italia al Centro, Udc-Coraggio Italia), ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) La bozza deldiper la prossima legislatura, sottoscritta dai leader di FdI Giorgia Meloni, Lega Matteo Salvini e FI Silvio Berlusconi, è pronta. Si tratta di un manifesto in 15(che potrebbe comunque subire modifiche e integrazioni da qui al 25 settembre) dal titolo “Per l’Italia. Accordo quadro diper undi”. Ilè lungo e molto dettagliato nei 15 titoli presentati, ma sono ancora da approfondire le misure specifiche, per le quali ogni partito della coalizione presenterà un proprio. L’accordo è arrivato martedì sera durante l’ultima riunione dei rappresentanti di tutti i partiti del(FdI, Lega, FI, NcI-Italia al Centro, Udc-Coraggio Italia), ...

pdnetwork : Spesso gli economisti, com'è normale che sia, hanno orientamenti e opinioni diverse. Ma c'è una cosa che li mette t… - agorarai : 'lo schema del Centrodestra è lo stesso del 1994: un'area liberale, la Lega e la Destra, che oggi è Fratelli d'Ital… - matteograndi : Se ci fosse ancora il giornalismo, quello vero, qualcuno starebbe indagando sul perché il PD, dopo aver subito per… - neXtquotidiano : C’è anche il ritorno dei “decreti sicurezza” Cosa c’è dentro i #15punti del programma di governo del #centrodestra… - CaterinaLuceri : RT @renziano_il: 'Per me la politica è la più alta forma di servizio e di carità, come dicevano i più grandi del pensiero cattolico democra… -