Ciclismo su pista, Europei 2022: subito in scena gli inseguimenti a squadre per le qualifiche (Di giovedì 11 agosto 2022) Finalmente si comincia. Scatta una manifestazione continentale attesissima: a Monaco di Baviera, nell’impianto di Messe MunchenTeam, si aprono gli Europei di Ciclismo su pista. Prima giornata che non assegnerà titoli, ma sarà già molto importante in chiave Italia. qualifiche, infatti, per gli inseguimenti a squadre sia al maschile che al femminile, con il Bel Paese che in entrambe le occasioni può dire la sua in chiave podio. Gli uomini, campioni olimpici e mondiali in carica, schierano una formazione rimaneggiata con l’assenza di Filippo Ganna e Simone Consonni. Spazio a Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani, un quartetto comunque di gran qualità che può giocarsi le proprie carte. Al femminile invece si può puntare in alto: non ci sono Elisa Balsamo e Chiara ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Finalmente si comincia. Scatta una manifestazione continentale attesissima: a Monaco di Baviera, nell’impianto di Messe MunchenTeam, si aprono glidisu. Prima giornata che non assegnerà titoli, ma sarà già molto importante in chiave Italia., infatti, per glisia al maschile che al femminile, con il Bel Paese che in entrambe le occasioni può dire la sua in chiave podio. Gli uomini, campioni olimpici e mondiali in carica, schierano una formazione rimaneggiata con l’assenza di Filippo Ganna e Simone Consonni. Spazio a Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani, un quartetto comunque di gran qualità che può giocarsi le proprie carte. Al femminile invece si può puntare in alto: non ci sono Elisa Balsamo e Chiara ...

