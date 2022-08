Benitez: “Rivoluzione sul mercato come il mio Napoli, ma quell’anno ci fu una doppia crescita” (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del prossimo campionato di Serie A. L’occasione è stata utile per fare anche il punto sul Napoli e sulla Rivoluzione di mercato effettuata questa estate dagli azzurri. Ecco quanto evidenziato: “Anche al mio arrivo nel 2013 ci fu un cambio radicale: dentro Higuain, Reina, Albiol, Callejon oltre a Dries e Kalidou. Ma soprattutto avvenne una crescita in termini di mentalità e ambizioni. Adesso tutti questi calciatori non ci sono più, servirà sicuramente un po’ di tempo. Spalletti però è un ottimo tecnico e sono sicuro che riuscirà a fare un buon lavoro anche con i nuovi innesti, lo spero davvero. FOTO: Getty – Benitez Napoli Per quanto ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) L’ex allenatore del, Rafa, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del prossimo campionato di Serie A. L’occasione è stata utile per fare anche il punto sule sulladieffettuata questa estate dagli azzurri. Ecco quanto evidenziato: “Anche al mio arrivo nel 2013 ci fu un cambio radicale: dentro Higuain, Reina, Albiol, Callejon oltre a Dries e Kalidou. Ma soprattutto avvenne unain termini di mentalità e ambizioni. Adesso tutti questi calciatori non ci sono più, servirà sicuramente un po’ di tempo. Spalletti però è un ottimo tecnico e sono sicuro che riuscirà a fare un buon lavoro anche con i nuovi innesti, lo spero davvero. FOTO: Getty –Per quanto ...

