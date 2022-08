Atletica | Europei Monaco 2022 | Randazzo | Arnaudo e Colombi danno forfait

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 agosto 2022) L’Italia, in vista dei Campionatidileggera, che si svolgeranno adi Baviera dal 15 al 21 agosto, dovrà rinunciare a tre pedine importanti. Il finalista olimpico del salto in lungo, Filippo, infatti, sarà costretto a saltare la rassegna continentale a causa di un fastidio muscolare avvertito sabato scorso nella gara di Chorzow. Assenti anche l’argento europeo Under 23 dei 10.000 metri Anna(Battaglio Cus Torino) e la marciatrice Nicole(Carabinieri), che era stata convocata per la 35 km. Il numero complessivo degli atleti italiani, dunque, scende a 98 unità che, ad ogni modo, consentiranno alla squadra di essere la più ampia della storia azzurra agli. SportFace.