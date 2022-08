Asilo obbligatorio, i figli NON sono dello Stato (Di giovedì 11 agosto 2022) – Chi nasce comunista non ci pensa nemmeno per un istante a rinunciare al principio totalitario “tutto nello Stato, niente fuori dello Stato”. Con la pandemia, hanno deciso che non ci si può curare come ci pare, ricorrendo al medico di cui ci fidiamo, dobbiamo al contrario curarci come impone lo Stato, moltiplicando il numero dei contagi e dei decessi e radiando quei medici che rispettano il giuramento di Ippocrate, curando i malati in scienza e coscienza. Adesso ripropongono una loro idea fissa: obbligo dell’Asilo per tutti i bambini. Poi passeranno agli asili nido e ai licei. Se dovessero riuscirci, la famiglia sarebbe definitivamente distrutta. Già adesso l’obbligo fino ai quindici anni costringe i ragazzini a dipendere dallo Stato invece che dai genitori per quanto riguarda la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 agosto 2022) – Chi nasce comunista non ci pensa nemmeno per un istante a rinunciare al principio totalitario “tutto nello, niente fuori”. Con la pandemia, hanno deciso che non ci si può curare come ci pare, ricorrendo al medico di cui ci fidiamo, dobbiamo al contrario curarci come impone lo, moltiplicando il numero dei contagi e dei decessi e radiando quei medici che rispettano il giuramento di Ippocrate, curando i malati in scienza e coscienza. Adesso ripropongono una loro idea fissa: obbligo dell’per tutti i bambini. Poi passeranno agli asili nido e ai licei. Se dovessero riuscirci, la famiglia sarebbe definitivamente distrutta. Già adesso l’obbligo fino ai quindici anni costringe i ragazzini a dipendere dalloinvece che dai genitori per quanto riguarda la ...

