Anticipazioni Sei Sorelle | Puntate Spagnole | Cristobal Viene Dichiarato Morto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 11 agosto 2022)Sei: Blanca decide di rinunciare al matrimonio con Rodolfo per via del suo amore per, ma quest’ultimomorto dopo essere scomparso in Africa… Seista per regalare un nuovo colpo di scena ai telespettatori. Nel corso delle, i dubbi di Blanca sul suo imminente matrimonio con Rodolfo continuano ad aumentare. La ragazza inizia a capire che forse dovrebbe seguire i suoi sentimenti e combattere per l’amore che prova per. Proprio quando ormai questa decisione sarà stata presa, però, una notizia sulle sorti del medico sconvolgerà la Silva.Sei, ...