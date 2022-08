Al via le nuove regole sui congedi, 10 giorni per i padri (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono alcune delle novita' previste dal decreto 105/2022 che entreranno in vigore dal 13 agosto con l'obiettivo di conciliare sempre meglio l'attivita' lavorativa e la vita privata per i genitori ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono alcune delle novita' previste dal decreto 105/2022 che entreranno in vigore dal 13 agosto con l'obiettivo di conciliare sempre meglio l'attivita' lavorativa e la vita privata per i genitori ma ...

alfrig409 : RT @NunzioIngiusto: Il #Biometano entra finalmente nella #transizioneenergetica italiana.#Europa autorizza 4,5 miliardi per nuove strutture… - kenakkaman : RT @Newsinunclick: 'Via libera al bonus fiere. Pubblicato dal Mise il decreto attuativo della misura che stanzia 34 milioni di euro per fav… - infoitinterno : Fs, al via le gare per nuove stazioni e strade Anas - Lucatt_ : RT @NunzioIngiusto: Il #Biometano entra finalmente nella #transizioneenergetica italiana.#Europa autorizza 4,5 miliardi per nuove strutture… - massimo_tw : RT @NunzioIngiusto: Il #Biometano entra finalmente nella #transizioneenergetica italiana.#Europa autorizza 4,5 miliardi per nuove strutture… -