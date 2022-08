Ultime Notizie – Maltempo, sindaco Monteforte Irpino: “Se non smette di piovere qui finimondo, non uscite” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Allerta per il pomeriggio, al momento 6 famiglie sfollate e solo un ferito lieve, poteva andare molto peggio” “I soccorsi si sono già attivati per mettere in sicurezza le strade, le abitazioni: stiamo lavorando senza mai fermarci. Speriamo che oggi almeno piova di meno, perché altrimenti qui succede il finimondo”. Così all’Adnkronos Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino, il comune in provincia di Avellino tra i più flagellati ieri dal Maltempo. “Una stima dei danni non riusciamo a farla ancora, perché il Centro Operativo Comunale (allestito ieri nell’immediatezza, ndr) sta annotando via via le numerose emergenze. Al momento sono sei le famiglie sfollate – spiega ancora – ma hanno trovato una sistemazione alternativa da amici e parenti. Ora ai cittadini chiedo di non mettere le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “Allerta per il pomeriggio, al momento 6 famiglie sfollate e solo un ferito lieve, poteva andare molto peggio” “I soccorsi si sono già attivati per mettere in sicurezza le strade, le abitazioni: stiamo lavorando senza mai fermarci. Speriamo che oggi almeno piova di meno, perché altrimenti qui succede il”. Così all’Adnkronos Costantino Giordano,di, il comune in provincia di Avellino tra i più flagellati ieri dal. “Una stima dei danni non riusciamo a farla ancora, perché il Centro Operativo Comunale (allestito ieri nell’immediatezza, ndr) sta annotando via via le numerose emergenze. Al momento sono sei le famiglie sfollate – spiega ancora – ma hanno trovato una sistemazione alternativa da amici e parenti. Ora ai cittadini chiedo di non mettere le ...

