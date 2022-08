Ucraina, primo italiano indagato per arruolamento (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è il primo italiano indagato per essere andato a combattere in Ucraina. Si tratta di un 19enne genovese, simpatizzante di Casapound: si è arruolato nella Brigata internazionale Ucraina. Kevin Chiappalone, che sarebbe partito in primavera, si troverebbe ancora nel Donbass. L’indagine è della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova ed è stata condotta dalla Digos di Genova. Secondo quanto ricostruito, il 19enne, stabiliti contatti via web con i miliziani, sarebbe arrivato in Ucraina dalla Polonia dopo aver raggiunto Varsavia in aereo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è ilper essere andato a combattere in. Si tratta di un 19enne genovese, simpatizzante di Casapound: si è arruolato nella Brigata internazionale. Kevin Chiappalone, che sarebbe partito in primavera, si troverebbe ancora nel Donbass. L’indagine è della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova ed è stata condotta dalla Digos di Genova. Secondo quanto ricostruito, il 19enne, stabiliti contatti via web con i miliziani, sarebbe arrivato indalla Polonia dopo aver raggiunto Varsavia in aereo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

