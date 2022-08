Tesla, Elon Musk vende azioni per 7 miliardi di dollari (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Elon Musk ha venduto azioni di Tesla per un valore di 6,9 miliardi di dollari, secondo quanto riferito dalla Sec, l’autorità di vigilanza del mercato azionario Usa. Questa è la sua più grande vendita di azioni nella società di sempre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) –ha vendutodiper un valore di 6,9di, secondo quanto riferito dalla Sec, l’autorità di vigilanza del mercato azionario Usa. Questa è la sua più grande vendita dinella società di sempre. L'articolo proviene da Italia Sera.

