Stefano De Martino: notizia shock, cosa accade (Di mercoledì 10 agosto 2022) Arriva l'indiscrezione su Stefano De Martino, ex ballerino professionista ad Amici: scopriamo insieme cos'è successo. Stefano De Martino ha conquistato l'attenzione dei paparazzi nell'ultimo periodo, soprattutto a seguito della conferma del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Mentre le coppie storiche del panorama televisivo italiano si separano (vedi Ilary Blasi e Francesco Totti, ma anche Claudio Amendola e Francesca Neri – rumors), l'ex ballerino professionista di Amici e la conduttrice argentina tentano il tutto e per tutto. Lasciatasi alle spalle la relazione con Antonio Spinalbese, Belen ha deciso di riprovarci con il padre di Santiago, da sempre considerato il suo primo grande amore. Dopo le prime smentite, i diretti interessati hanno confermato il ritorno di fiamma e da quel momento i ...

