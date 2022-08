Roma Zaniolo, accordo con il Tottenham: Mourinho stoppa la trattativa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mourinho mette i bastoni tra le ruote al Tottenham e blocca l’addio di Zaniolo che aveva trovato l’accordo con gli inglesi Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione Zaniolo, lanciando l’indiscrezione di un accordo con il Tottenham. Secondo il quotidiano la Roma aveva già trovato l’accordo con gli Spurs e il giocatore accettato un contratto da 4.5 milioni a stagione. Mourinho e la proprietà si sono intromessi chiedendo soltanto cash e non un prestito con obbligo di riscatto. Il portoghese non vuole lasciar partire il classe ’99 e gli inglesi ora si sono ritirati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)mette i bastoni tra le ruote ale blocca l’addio diche aveva trovato l’con gli inglesi Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione, lanciando l’indiscrezione di uncon il. Secondo il quotidiano laaveva già trovato l’con gli Spurs e il giocatore accettato un contratto da 4.5 milioni a stagione.e la proprietà si sono intromessi chiedendo soltanto cash e non un prestito con obbligo di riscatto. Il portoghese non vuole lasciar partire il classe ’99 e gli inglesi ora si sono ritirati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

