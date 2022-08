RFI lancia gara da 1,1 miliardi dieuro per passante e stazione AV di Firenze (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara , dell'importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro , per la realizzazione del passante e della stazione AV del nodo di Firenze. Un'opera ... Leggi su finanza.repubblica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di, dell'importo complessivo di oltre 1,1di euro , per la realizzazione dele dellaAV del nodo di. Un'opera ...

