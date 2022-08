(Di mercoledì 10 agosto 2022) Si era già ritagliato un bel pezzo di storia tra le fila del, uno dei club più prestigiosi al mondo. Sicuramente il più esclusivo, dove solo grandi campioni e grandi uomini hanno saputo fare la differenza. Un club in cui eccellere è la parola d’ordine. Dopo questa sera, Karimha inciso, per sempre, il suo nome tra le gerarchie dei blancos. Ci ha abituato a goal pesanti, a prestazioni da urlo, a sprazzi di onnipotenza. Anche questa sera, il palcoscenico non poteva che non essere importante. Con il goalizzato al 65? del secondo tempo della finale di Supercoppa Europea,è diventato il secondo miglior marcatore della storia del. KarimA farne le ...

OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - gippu1 : Giocatori arrivati in Serie A un anno dopo essere diventati capocannonieri di un torneo UEFA: Riedle (Werder Brema… - infoitsport : Real Madrid-Eintracht, Benzema e Ancelotti da record: i numeri - infoitsport : Real Madrid, Benzema è il secondo miglior marcatore nella storia -

La telenovela Cristiano Ronaldo, che ci ha accompagnati in tutta l'estate, sembra destinata a continuare. L'ex Juventus einfatti non trova pace. All'apertura del calciomercato aveva fatto capire in maniera molto chiara che sarebbe voluto andare via poi sono insorti i problemi nella cessione perché nessuna ...Ilvince la Supercoppa europea. Gli spagnoli a Helsinki battono 2 - 0 l'Eintracht di Francoforte. Per le merengues, un gol per tempo: Alaba al 37' e Benzema al 65'. Carlo Ancelotti si ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) - Il Real Madrid vince la Supercoppa europea. Gli spagnoli a Helsinki battono 2-0 l'Eintracht di Francoforte. Per ...Supercoppa Europa, il Real Madrid di Ancelotti batte l'Eintracht Francoforte e si regala un nuovo trofeo. Finisce 2-0 contro i tedeschi. Tutto facile per il Real Madrid di Ancelotti che si regala il p ...