“Ogni mattina”. Carmen Di Pietro, il segreto del suo fisico top (Di mercoledì 10 agosto 2022) Carmen Di Pietro, la vita ancora più sotto i riflettori dopo l’Isola dei Famosi. E anche il fisico, visto il periodo estivo. La showgirl, 57 anni compiuti, si è fatta conoscere bene nel reality di Ilary Blasi. Inizialmente è sbarcata insieme al figlio Alessandro Iannoni, poi ha proseguito il gioco da sola. Anche perché il primogenito (c’è anche Carmelina) non ha accettato il prolungamento del reality per proseguire gli studi universitari. È stato principalmente il rapporto madre e figlio ad appassionare il pubblico di Canale 5 perché Carmen Di Pietro è una mamma molto presente, diciamo così. Carmen Di Pietro fisico top, il suo segreto Farsi conoscere anche sotto il profilo personale ha giovato e non poco a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022)Di, la vita ancora più sotto i riflettori dopo l’Isola dei Famosi. E anche il, visto il periodo estivo. La showgirl, 57 anni compiuti, si è fatta conoscere bene nel reality di Ilary Blasi. Inizialmente è sbarcata insieme al figlio Alessandro Iannoni, poi ha proseguito il gioco da sola. Anche perché il primogenito (c’è anche Carmelina) non ha accettato il prolungamento del reality per proseguire gli studi universitari. È stato principalmente il rapporto madre e figlio ad appassionare il pubblico di Canale 5 perchéDiè una mamma molto presente, diciamo così.Ditop, il suoFarsi conoscere anche sotto il profilo personale ha giovato e non poco a ...

mrbassetti : RT @aforista_l: Ogni mattina c'è al bar questa donna che gratta il suo Gratta e Vinci mentre l'espressione del suo volto passa dalla speran… - Blekmacigno6 : @Misurelli77 @giogi666 No le hoo ritagliate e messe in garage, parete lato guida, e ogni mattina quando prendo l'au… - monicascapin77 : RT @DariaCozzi: Ogni mattina un pensiero. Per cominciare la giornata con il piede giusto. Lo sguardo fiero e il sorriso sulle labbra. ?? htt… - leftsnoopy : RT @aforista_l: Ogni mattina c'è al bar questa donna che gratta il suo Gratta e Vinci mentre l'espressione del suo volto passa dalla speran… - AndreD81 : RT @aforista_l: Ogni mattina c'è al bar questa donna che gratta il suo Gratta e Vinci mentre l'espressione del suo volto passa dalla speran… -