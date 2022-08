Napoli, si complica la trattativa con il Sassuolo per Raspadori: le ultime (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Fino a qualche giorno fa sembrava fatta, ma nelle ultime ore si è raffreddata la trattativa con il Sassuolo per Giacomo Raspadori. Le due società sono in continuo contatto da un po’ di tempo, ma come ben sappiamo non sono riuscite a trovare un’intesa di massima. Napoli Raspadori Sassuolo Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, inoltre, in giornata non c’è stato nessun nuovo colloquio tra Napoli e Sassuolo. Il club neroverde risponderà domani, con un secco no, all’offerta da 30 milioni di euro più 4-5 di bonus da parte degli azzurri. Vedremo come si evolverà la vicenda nelle prossime ore. Ma se fino a ieri Raspadori era ad un passo dal ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non arrivano buone notizie in casa. Fino a qualche giorno fa sembrava fatta, ma nelleore si è raffreddata lacon ilper Giacomo. Le due società sono in continuo contatto da un po’ di tempo, ma come ben sappiamo non sono riuscite a trovare un’intesa di massima.Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, inoltre, in giornata non c’è stato nessun nuovo colloquio tra. Il club neroverde risponderà domani, con un secco no, all’offerta da 30 milioni di euro più 4-5 di bonus da parte degli azzurri. Vedremo come si evolverà la vicenda nelle prossime ore. Ma se fino a ieriera ad un passo dal ...

GiankarlinoP : RT @spezianews: Si complica l'arrivo di #Dragowski allo #Spezia, in ballo lo stipendio di luglio che la #Fiorentina non vuole corrispondere… - spezianews : Si complica l'arrivo di #Dragowski allo #Spezia, in ballo lo stipendio di luglio che la #Fiorentina non vuole corri… - enricolazzeri : Si complica l'arrivo di #Dragowski allo #Spezia, in ballo lo stipendio di luglio che la #Fiorentina non vuole corri… - Paroladeltifoso : Meret-Napoli, la situazione si complica: il portiere rischia un anno in tribuna - zazoomblog : Calciomercato Napoli: ecco Sirigu si complica Raspadori - #Calciomercato #Napoli: #Sirigu -