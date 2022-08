Milano, donna investita sul marciapiede da un pirata in bici: è grave 'Travolta appena uscita dal portone di casa' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una donna di 63 anni è stata investita sul marciapiede in via Meda stamani, a Milano , da un pirata in bicicletta che dopo l'arrivo dei soccorsi è scappato. La vittima, che ha battuto la testa cadendo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Unadi 63 anni è statasulin via Meda stamani, a, da unincletta che dopo l'arrivo dei soccorsi è scappato. La vittima, che ha battuto la testa cadendo ...

