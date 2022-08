(Di mercoledì 10 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, il mercato delpotrebbe davvero nonfinito, Pioli potrebbe davvero contare su l’ennesima pedina. “, sotto traccia sta monitorando la sua situazione e avrebbe avuto anche dei colloqui recenti con il Chelsea. Non c’è solamente la squadra rossonera sul marocchino ma anche il Manchester United di Ten Hag, vecchia conoscenza diai tempi dell’Ajax. Il 29enne sarebbe l’idea per aumentare la qualità sulla fascia destra, sarebbe un elemento d’esperienza internazionale e una soluzione di lusso per mister Stefano Pioli. Ma perché possa verificarsi dovranno verificarsi almeno due condizioni.La prima riguarda l’aspetto economico, e in questo caso il Chelsea dovrà contribuire al pagamento dello stipendio del giocatore, da circa sei ...

serie_a24 : Milan, CdS: “Ziyech può essere ancora rossonero” - infoitsport : Milan, CdS: “Tonali salta solo la prima di campionato” - serie_a24 : Milan, CdS: “Tonali salta solo la prima di campionato” - CalciohellasIt : #Calciomercato #HellasVerona, il #Milan punta #Tameze? - ZonaBianconeri : RT @Mario01437926: #edicola #primapagina #Primepagine #tuttosport #gazzetta #GdS #CdS #Milan #Inter #Juve #Juventus #DeKatelaere #8agosto #… -

Calcio Hellas

Infine, il direttore delha commentato la situazione che sta coinvolgendo Dybala, affermando ... che oltre alla Juventus, piacerebbe anche aldi Stefano Pioli. Roma, per la difesa piacerebbe ...Potrebbe esserci un ritorno a Milano per l'esterno azzurro Matteo Politano, lo cerca il: ecco la cifra che chiede De Laurentiis per cedere il suo calciatore. CdS: "Il Milan mette gli occhi su Tameze" @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI L’interesse della Lazio per Ilic ormai è noto, la società capitolina ha già trovato da tempo l’accordo con il Verona per il g ...I campioni d’Italia potrebbero tentare l’assalto al centrocampista gialloblù Il Verona si prepara a reggere l’assalto a un altro dei propri gioielli: come infatti riportato dal Corriere dello Sport, i ...