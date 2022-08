Lukaku “Ho trovato un'Inter più forte” (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i giocatori hanno fatto una crescita importante. Brozovic è diventato più leader e più aperto nella comunicazione: lui non parla tanto, si lamenta molto, ma mi piace. Barella è ancora più protagonista a centrocampo, ha fatto tanti assist l'anno scorso e penso che aver vinto tutti questi trofei con l'Italia e con la squadra gli abbia dato ancora uno stimoli in più”. Queste le parole di Romelu Lukaku nella sua prima Intervista esclusiva per DAZN Heroes, nuovissima raccolta di storie e incontri inediti con i grandi personaggi del campionato italiano di Serie A TIM. “Il mio ritorno? Non me l'hanno ‘fatta pagarè, ho dovuto cantare e pagare alla cena di squadra”, racconta l'attaccante nerazzurro nel nuovo contenuto “Lukaku Pensiero Scudetto”, disponibile in esclusiva su DAZN, nella sezione dedicata DAZN Heroes, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i giocatori hanno fatto una crescita importante. Brozovic è diventato più leader e più aperto nella comunicazione: lui non parla tanto, si lamenta molto, ma mi piace. Barella è ancora più protagonista a centrocampo, ha fatto tanti assist l'anno scorso e penso che aver vinto tutti questi trofei con l'Italia e con la squadra gli abbia dato ancora uno stimoli in più”. Queste le parole di Romelunella sua primavista esclusiva per DAZN Heroes, nuovissima raccolta di storie e incontri inediti con i grandi personaggi del campionato italiano di Serie A TIM. “Il mio ritorno? Non me l'hanno ‘fatta pagarè, ho dovuto cantare e pagare alla cena di squadra”, racconta l'attaccante nerazzurro nel nuovo contenuto “Pensiero Scudetto”, disponibile in esclusiva su DAZN, nella sezione dedicata DAZN Heroes, ...

