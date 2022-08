«Luigi Comencini è il nonno di Carlo Calenda che diresse Le Avventure di Pinocchio Tutto torna» Bufera in Rai sul condirettore della Tgr Carlo Fontana

(Di mercoledì 10 agosto 2022)Altrain Rai in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Questa volta a cadere nell’occhio del ciclone èTgr. Il giornalista si è lasciato andare ad una critica di troppo su, il leader di Azione, che gli ha prontamente risposto innescando anche la reazione di Usigrai, l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai. “Indovinello: come si chiamava il famoso registadi. Che sceneggiatoper la tv? ‘Ledi ...

Mimmobafurnocom : Ma lo sapevate che carlo Calenda è il nipote di Luigi Comencini? Quello di Pinocchio - sabrinamancini1 : @CarloCalenda Un nonno di grandissimo talento, Luigi Comencini. La battuta banale sul suo Pinocchio televisivo serv… - carla_lauri91 : RT @MinervaPictures: “Il Gatto” (1977) di Luigi Comencini, con #MariangelaMelato e #UgoTognazzi, è su #MinervaPictures, il nostro canale su… - grandeutognazzi : RT @MinervaPictures: “Il Gatto” (1977) di Luigi Comencini, con #MariangelaMelato e #UgoTognazzi, è su #MinervaPictures, il nostro canale su… - pieleon0 : E guarda caso è Pfizer ?????? Enrico Bottini ( film Cuore di Luigi Comencini ) torna in terza elementare a scuola che… -

'Indovinello - ha scritto Fontana su Facebook - : come si chiamava il famoso regista nonno di Carlo Calenda. Che sceneggiato diresse per la tv 'Le avventure di Pinocchio'. Ecco: ...... guarda te come ragiona il caso), protagonista nella miniserie Rai dedicata a ' Cuore ' di De Amicis, con la regia del nonno, e che già aveva nel portafoglio la tessera della Fgci , ...In Rai è scoppiata la bufera dopo che il co-direttore del TgR Fontana ha un scritto un post critico su Calenda. Lo ha poi cancellato e chiesto scusa.In un post su Facebook il giornalista aveva fatto ironia sul nonno di Calenda, il regista Luigi Comencini. Il leader di Azione ha risposto: “Lasciate stare i nonni etc. Ognuno è responsabile per se st ...