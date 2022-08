LIVE Sinner-Mannarino 2-6 6-4 3-2, ATP Montreal 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il terzo set (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Risposta profonda di diritto di Sinner. 15-0 Buona prima di Mannarino. 4-2 Sinner tiene il servizio e costringe un infortunato Mannarino a stringere i denti. 40-30 Servizio vincente di Sinner. 30-30 RECUPERO ASSURDO DI Mannarino!!!!!! Il francese recupera la palla corta, poi il lob con il diritto e porta Sinner all’errore. 30-15 Risposta in rete di Mannarino. 15-15 Sinner trova una gran prima al corpo. 0-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DIAGONALE DI Mannarino 3-2 Sinner resta avanti nel terzo set. 40-30 Con eleganza Mannarino sale in cattedra e chiude a volo. 30-30 DIRITTO DIAGONALE DI ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Risposta profonda di diritto di. 15-0 Buona prima di. 4-2tiene il servizio e costringe un infortunatoa stringere i denti. 40-30 Servizio vincente di. 30-30 RECUPERO ASSURDO DI!!!!!! Il francese recupera la palla corta, poi il lob con il diritto e portaall’errore. 30-15 Risposta in rete di. 15-15trova una gran prima al corpo. 0-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DIAGONALE DI3-2resta avanti nelset. 40-30 Con eleganzasale in cattedra e chiude a volo. 30-30 DIRITTO DIAGONALE DI ...

