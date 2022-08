Lazio, quasi 24.000 abbonati in un'estate sorprendente (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si ricomincia, domenica c'è Lazio-Bologna dopo un'estate al contrario. La sera dell'ultima partita del campionato contro il Verona, era il 21 maggio, nessuno dei 55.000 tifosi presenti, neppure il più ottimista, avrebbe scommesso sugli otto rinforzi, arrivati peraltro in tempi ragionevoli, sulla conferma di Luis Alberto e Milinkovic, su un «nuovo» Lotito che spende 50 milioni incassandone solo una quindicina. I quasi ventiquattromila abbonati (23.600, il dato ufficioso, ma ci sarà una riapertura), la prima fase della campagna si è chiusa ieri alle 19, costituiscono una buona base di partenza per una stagione da cuori forti con un campionato di «apertura», ventuno partite tutte d'un fiato fino a novembre, poi due mesi di stop per i mondiali, infine il torneo di «chiusura» con l'ultima giornata fissata il 4 giugno. I ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si ricomincia, domenica c'è-Bologna dopo un'al contrario. La sera dell'ultima partita del campionato contro il Verona, era il 21 maggio, nessuno dei 55.000 tifosi presenti, neppure il più ottimista, avrebbe scommesso sugli otto rinforzi, arrivati peraltro in tempi ragionevoli, sulla conferma di Luis Alberto e Milinkovic, su un «nuovo» Lotito che spende 50 milioni incassandone solo una quindicina. Iventiquattromila(23.600, il dato ufficioso, ma ci sarà una riapertura), la prima fase della campagna si è chiusa ieri alle 19, costituiscono una buona base di partenza per una stagione da cuori forti con un campionato di «apertura», ventuno partite tutte d'un fiato fino a novembre, poi due mesi di stop per i mondiali, infine il torneo di «chiusura» con l'ultima giornata fissata il 4 giugno. I ...

