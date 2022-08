SMSNEWSOFFICIAL : Le vele della Sydney Opera House si sono illuminate di rosa per onorare Olivia Newton-John - missvandek4mp : La Sydney Opera House che si colora di rosa per Olivia ???? -

La Sydney Opera House si illumina di rosa per rendere omaggio a Olivia Newton-John, morta a 73 anni. Il colore rosa scelto per onorare il grande contributo dell'attrice alla ricerca e alla ... Ad illuminarsi di luce colorata la House, la stazione ferroviaria di Flinders Street a Melbourne, città dove una immagine gigante della "Sandy" di Grease, è stata proiettata sul lato di ...