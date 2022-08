"La Cina ora è un pericolo. Renzi e Calenda commedianti" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Berlusconi a 360 gradi: "Il Pd è alleato con gli anti Nato. Votare noi rafforza il profilo moderato, centrista e atlantista della coalizione" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Berlusconi a 360 gradi: "Il Pd è alleato con gli anti Nato. Votare noi rafforza il profilo moderato, centrista e atlantista della coalizione"

GrimoldiPaolo : Ma come? Giggino e Letta ci hanno legato mani e piedi all'Algeria per 'sfuggire alla Russia' e ora Algeri entra nei… - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? La #Cina avvia le operazioni militari. Sparati razzi, #Taiwan circondata: ecco i video ?? - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? #Taiwan, la #Cina dopo l'arrivo di #Pelosi: 'Stasera lanciamo i missili su mare ad Est'. Ci racconta… - PoliticaNewsNow : Il Giornale - 'La Cina ora è un pericolo Renzi e Calenda commedianti' - AntSaccoWriter : RT @MarcoLupisMPdSM: il mio pezzo ora sull'Huffington Post: 'Fuga da #Taiwan. Le aziende occidentali pronte a lasciare l’isola in caso di g… -