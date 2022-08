Il geologo Mario Tozzi spiega a Jovanotti tutto quello che non va del Jova Beach Party

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il, dopo le accuse di lavoro nero poi smentite, finisce di nuovo al centro delle polemiche. Il tour in riva al mare, organizzato sulle spiagge più belle della nostra penisola, aveva già scatenato l’ira degli ambientalisti, inducendo Matteo Salvini a dire la sua: “Adoro la musica e mi piace– avevato il leader della Lega – Chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana, va solo aiutato e premiato. Fare polemiche ideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia mi sembra davvero triste”. Ma di “pseudo” le teorie ambientaliste di chi si esprime contro i maxi eventi del cantautore avrebbero ben poco. E lo dimostra una lettera scritta dal noto, divulgatore scientifico e ...