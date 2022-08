Identità e rock demenziale | l’utopia pura degli Skiantos

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Oderso Rubini fondò l’etichetta Harpo’s Bazar, è stato uno dei pionieri del punkitaliano e il primo produttoreprimo produttore(anche dei Gaznevada, per dire), è L'articolo proviene da il manifesto.

Il Corriere di Alba, Bra, Langhe e Roero

... però, o forse a causa di questo, c'era anche un altro problema: una forte mancanza di. ... con le colonne sonore che hanno presentato brani di J - Pop e J -nel corso degli anni. Qui ...Lo ha lasciato per sempre quando inizia Elvis , il film di Baz Luhrmann dedicato al padre del... un tempo luminosa e bellissima e oggi falsa, nascosta dietro maschere ealterate, come ... "The Valley" si fa strada nel rock, quartetto della Valle ha pubblicato il suo primo singolo “Ashes” e un ep