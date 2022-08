Ida Platano non sta bene: cosa è successo alla dama di Uomini e Donne? (Di mercoledì 10 agosto 2022) In queste ore, Ida Platano ha fatto spaventare i suoi fan di Instagram con un annuncio inaspettato. Tutto è iniziato nel momento in cui alcuni utenti si sono resi conto della sua strana assenza. La dama è di solito molto attiva sui social. Attraverso video, foto e contenuti sponsorizzati, è sempre in contatto con i suoi follower. Negli ultimi giorni, però, la protagonista ha fatto perdere le tracce di sé. La cosa, chiaramente, ha generato molto sgomento, per tale ragione è stata doverosa una spiegazione. Dopo un bel po' di silenzio, infatti, la dama di Uomini e Donne è tornata sul suo account Instagram con una foto. In essa è inquadrato il suo polso, attorno al quale c'è un braccialetto di una struttura sanitaria. La donna, quindi, ha spiegato di non stare molto bene ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 10 agosto 2022) In queste ore, Idaha fatto spaventare i suoi fan di Instagram con un annuncio inaspettato. Tutto è iniziato nel momento in cui alcuni utenti si sono resi conto della sua strana assenza. Laè di solito molto attiva sui social. Attraverso video, foto e contenuti sponsorizzati, è sempre in contatto con i suoi follower. Negli ultimi giorni, però, la protagonista ha fatto perdere le tracce di sé. La, chiaramente, ha generato molto sgomento, per tale ragione è stata doverosa una spiegazione. Dopo un bel po' di silenzio, infatti, ladiè tornata sul suo account Instagram con una foto. In essa è inquadrato il suo polso, attorno al quale c'è un braccialetto di una struttura sanitaria. La donna, quindi, ha spiegato di non stare molto...

