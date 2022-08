HJK Helsinki vs Maribor – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’HJK Helsinki continua la sua caccia a un posto in Europa League ospitando giovedì 11 agisti il Maribor nel secondo turno di qualificazione.Gli sloveni, condannati a una sconfitta per 2-0 nel ritorno della scorsa settimana, hanno perso tutte le ultime quattro partite in tutte le competizioni e cercheranno di porre fine a questo periodo negativo. Il calcio di inizio di HJK Helsinki vs Maribor è previsto alle 18 Anteprima della partita HJK Helsinki vs Maribor: a che punto sono le due squadre? HJK Helsinki L’HJK Helsinki non è riuscito a conquistare la vetta della classifica della Veikkausliiga, dopo il pareggio per 1-1 con l’AC Oulu, quando le due squadre si sono affrontate domenica scorsa allo stadio Raatti. L’internazionale serbo Bojan ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’HJKcontinua la sua caccia a un posto in Europa League ospitando giovedì 11 agisti ilnel secondo turno di qualificazione.Gli sloveni, condannati a una sconfitta per 2-0 nel ritorno della scorsa settimana, hanno perso tutte le ultime quattro partite in tutte le competizioni e cercheranno di porre fine a questo periodo negativo. Il calcio di inizio di HJKvsè previsto alle 18 Anteprima della partita HJKvs: a che punto sono le due squadre? HJKL’HJKnon è riuscito a conquistare la vetta della classifica della Veikkausliiga, dopo il pareggio per 1-1 con l’AC Oulu, quando le due squadre si sono affrontate domenica scorsa allo stadio Raatti. L’internazionale serbo Bojan ...

periodicodaily : HJK Helsinki vs Maribor – pronostico e possibili formazioni #11agosto #europaleague - infobetting : HJK Helsinki-Maribor (qual. Europa League, 11 agosto ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Maribor-HJK Helsinki (qual. Europa League, 4 agosto ore 20:15): formazioni, quote, pronostici -