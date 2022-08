Fiumicino, fiamme lungo via Portuense all’altezza di QC Terme: strada chiusa al traffico (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fiumicino – Altre fiamme sono divampate nella giornata di oggi, 10 agosto 2022, a Fiumicino dove “Un incendio è divampato al margine della via Portuense, nel canneto che si trova tra Qc Terme ed Oasi di Porto, lato fiume”. A darne notizia è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino con un post su Facebook. “Sul posto sono subito intervenute due squadre della Protezione civile di Fiumicino e una dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto, – si legge nel post – oltre alla Polizia Locale che ha provveduto ha chiudere momentaneamente al traffico quel tratto della strada. Le fiamme sono state domate e nessun danno ha subito la pista ciclabile che passa lungo l’argine del fiume, ma le squadre saranno impegnate ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 10 agosto 2022)– Altresono divampate nella giornata di oggi, 10 agosto 2022, adove “Un incendio è divampato al margine della via, nel canneto che si trova tra Qced Oasi di Porto, lato fiume”. A darne notizia è il sindaco diEsterino Montino con un post su Facebook. “Sul posto sono subito intervenute due squadre della Protezione civile die una dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto, – si legge nel post – oltre alla Polizia Locale che ha provveduto ha chiudere momentaneamente alquel tratto della. Lesono state domate e nessun danno ha subito la pista ciclabile che passal’argine del fiume, ma le squadre saranno impegnate ...

SkyTG24 : Incendio a Fiumicino, fiamme vicino via Portuense - CorriereCitta : Fiamme sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa e traffico in tilt - radioromait : Fiamme nello spartitraffico della Roma-Fiumicino: autostrada chiusa in direzione aeroporto -