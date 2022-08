Fibrillazioni sui candidati M5s, Raggi avverte Conte: «Servono subito regole chiare o non facciamo in tempo» (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo la chiusura delle autocandidature in vista delle Parlamentarie del M5s, Virginia Raggi mette in guardia il leader pentastellato Giuseppe Conte, che in mattinata ha aperto all’ipotesi di candidature multiple nei collegi, inclusa la sua. Nelle scorse settimane, però, il co-fondatore e garante del M5s, Beppe Grillo, aveva ribadito la sua contrarietà a tale opzione. Ma Conte ha tentato di tenere il punto: «Devo garantire che le persone che porteremo in Parlamento siano degni portavoce dei nostri principi e dei nostri valori». Ed è su questi punti che l’ex sindaca di Roma, «in qualità di membro del Comitato di garanzia, la più votata – come scritto in un lungo post su Facebook – credo che vada data una risposta immediata», tra le righe, richiama nuovamente il leader pentastellato, ribadendo che «Servono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo la chiusura delle autocandidature in vista delle Parlamentarie del M5s, Virginiamette in guardia il leader pentastellato Giuseppe, che in mattinata ha aperto all’ipotesi di candidature multiple nei collegi, inclusa la sua. Nelle scorse settimane, però, il co-fondatore e garante del M5s, Beppe Grillo, aveva ribadito la sua contrarietà a tale opzione. Maha tentato di tenere il punto: «Devo garantire che le persone che porteremo in Parlamento siano degni portavoce dei nostri principi e dei nostri valori». Ed è su questi punti che l’ex sindaca di Roma, «in qualità di membro del Comitato di garanzia, la più votata – come scritto in un lungo post su Facebook – credo che vada data una risposta immediata», tra le righe, richiama nuovamente il leader pentastellato, ribadendo che «...

